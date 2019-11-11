В Гидрометцентре рассказали о причинах зимних температурных аномалий
Роман Вильфанд сообщил, что превышение климатической нормы в ноябре 2019 года будет доходить до 10 градусов
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в зимний период в два раза больше температурных аномалий, чем летом. Это связано с тем, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.
Ранее Вильфанд сообщил, что превышение климатической нормы в ноябре текущего года будет доходить до 10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU