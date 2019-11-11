Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "очень плохим шагом" решение Ирана по обогащению урана. По мнению американского лидера, такие действия негативно скажутся на отношениях между двумя странами.
"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это был бы очень плохой шаг!", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.
При этом он подчеркнул, что совсем другая реакция последовала бы от США в случае освобождения "похищенного" Тегераном экс-агента Федерального бюро расследований Роберта Левинсона. Сотрудник американских спецслужб пропал в Иране в 2007 году.
Сайт kp.ru писал, что он въехал в республику под видом бизнесмена, вероятно, с целью сбора информации о ядерной программе Тегерана. Однако явка была провалена, и Левинсон пропал. В Вашингтоне считают, что их агента похитили иранцы. В руководстве самой республики обвинения отрицают.
ИСТОЧНИК KP.RU
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