2019-11-11T11:37:59+03:00
Политика

Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»

А вот возможное возвращение "похищенного" экс-агента ФБР Роберта Левинсона в Вашингтоне оценивают позитивно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "очень плохим шагом" решение Ирана по обогащению урана. По мнению американского лидера, такие действия негативно скажутся на отношениях между двумя странами.

"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это был бы очень плохой шаг!", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что совсем другая реакция последовала бы от США в случае освобождения "похищенного" Тегераном экс-агента Федерального бюро расследований Роберта Левинсона. Сотрудник американских спецслужб пропал в Иране в 2007 году.

Сайт kp.ru писал, что он въехал в республику под видом бизнесмена, вероятно, с целью сбора информации о ядерной программе Тегерана. Однако явка была провалена, и Левинсон пропал. В Вашингтоне считают, что их агента похитили иранцы. В руководстве самой республики обвинения отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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