Мирзиёев: "Россия - надежный стратегический партнер Узбекистана"

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-11T11:44:49+03:00

Ташкент заинтересован в развитии двусторонних отношений с Москвой

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Узбекистан привержен многостороннему сотрудничеству со странами Центральноазиатского региона, в том числе с Россией, которая остается надежным стратегическим партнером республики. Такое заявление сделал глава государства Шавкат Мирзиёев, выступая с приветственным словом перед участниками X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

"Российская Федерация - надежный стратегический партнер Узбекистана. В последнее время наши отношения активно развиваются и наполняются новым содержанием", - сказал президент Узбекистана. Текст его послания зачитал секретарь Совета безопасности Виктор Махмудов.

Мирзиёев подчеркнул, что Ташкент заинтересован в максимальном задействовании всего потенциала российско-узбекских отношений в сфере торговли, промышленности, инвестиций и инноваций. При этом особое значение Узбекистан придает наращиванию культурно-гуманитарного взаимодействия стран, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в ноябре в Ташкенте состоялась встреча глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Под заседание совета отвели государственную резиденцию "Куксарой".

ИСТОЧНИК KP.RU