Меркурий пройдет по солнечному диску 11 ноября

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-11T12:55:49+03:00

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В понедельник, 11 ноября, жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — переход Меркурия по диску Солнца. С 15:35 по московскому времени Меркурий будет виден как черная точка, которая перемещается по солнечному диску. Прохождение планеты продлится семь часов.

Отмечается, что увидеть Меркурий на фоне Солнца невооруженным взглядом будет невозможно, поскольку наблюдаемый размер планеты в 190 раз меньше видимого размера Солнца. Чтобы рассмотреть прохождение Меркурия понадобится бинокль со светофильтром или телескоп, передает телеканал «360».

Меркурий находится ближе всего к Солнцу и совершает полный оборот вокруг звезды за 88 земных суток. Однако поскольку орбиты Земли и Меркурия не лежат в одной плоскости, планеты выстраиваются в одну линию лишь раз в несколько лет. Так, в следующий раз наблюдать подобное явление можно будет только в 2032 году, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU