2019-11-11T13:05:22+03:00
Недвижимость

Более 3 тыс. многодетных семей получили одобрение на господдержку по ипотечным кредитам

ДОМ.РФ одобрил более 3 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках реализации мер господдержки многодетных семей
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Государственной программой могут воспользоваться семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.Государственной программой могут воспользоваться семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Государственной программой могут воспользоваться семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.

Для получения поддержки заемщику необходимо обратиться к своему кредитору (банк или не кредитная организация) с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.

Рассмотренные заявки кредитор передает в ДОМ.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы ДОМ.РФ перечисляет средства кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов.

«Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. В настоящее время совместно с кредиторами мы проводим работу по рассмотрению обращений в возможно короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным», - отмечает управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

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