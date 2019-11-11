Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили во взяточничестве

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-11T12:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейского Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, обвинили в получении мелкой взятки. Об этом сообщил один из адвокатов подсудимого Михаил Корчагин.

Напомним, что 18 сентября его подзащитный открыл огонь из пистолета по своим коллегам - сотрудникам ОСБ министерства внутренних дел 38-летнему Максиму Веялко и 40-летнему Алексею Лимонову. Первый правоохранитель скончался, второй был серьезно ранен.

Сайт kp.ru писал, что Смирнов пошел на такой отчаянный шаг после того, как сотрудники службы безопасности поймали его на взятке. Мигрант, у которого не оказалось регистрации, откупился от старшего прапорщика двумя тысячами рублей. Помимо взяточничества подсудимому инкриминируют также покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о продление меры пресечения Смирнову в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС Корчагина.

Защита настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы, поскольку к материалам дела так и не была приобщена информация о наличии у обвиняемого травм головы двухлетней давности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733292" frameborder="0"></iframe> Алексея Смирнова арестовали на два месяца.Мария ШЕСТЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU