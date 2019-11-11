Второй испытательный полет самолета Ил-112В состоится в 2020 году
Второй испытательный полет первого опытного образца легкого транспортного самолета Ил-112В состоится в 2020 году. До конца 2019-го машина будет отрабатывать руление и пробежки. Этап аэродромных отработок стартует сразу после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы на заводе-изготовителе. Об этом сообщили в пресс-службе авиационного комплекса имени Ильюшина.
"В следующем году после ввода в эксплуатацию всего аэродромного комплекса планируется продолжить программу летных испытаний и поднять машину в воздух", - цитирует ТАСС представителя "Ильюшина".
В настоящий момент первый опытный образец Ил-112В находится на заводе ВАСО. Сайт kp.ru писал, что его первый испытательный полет состоялся в конце марта 2019 года.
Мощность двигателя самолета на максимальном взлетном режиме составляет 3100 лошадиных сил, а на повышенном чрезвычайном режиме - 3600 л.с.
ПАО Ил опубликовал кадры первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.
ИСТОЧНИК KP.RU