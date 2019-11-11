2019-11-11T12:34:20+03:00
Здоровье

Названы продукты, которые наверняка помогут похудеть

Они ускоряют обмен веществ и сжигают жир
Елена АКИМОВА
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Диетологи сошлись во мнении, что зеленый чай поможет похудетьДиетологи сошлись во мнении, что зеленый чай поможет похудетьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожалуй, решение похудеть хотя бы раз в жизни принимал каждый человек. Но для того, чтобы сбросить несколько килограммов, вовсе не обязательно сидеть на изнуряющих диетах, уверены диетологи. Можно просто употреблять в пищу продукты, которые активизируют обмен веществ и тем самым ускоряют метаболизм.

В первую очередь к ним относится зеленый чай. Этот напиток увеличивает расход энергии организма на 5%. Этот напиток считается самым эффективным в борьбе с лишними килограммами.

Помимо чая стоит употреблять в пищу белок. Больше всего этого строительного материала в вареных яйцах. Одно сваренное вкрутую яйцо содержит около 6,29 грамма белка.

- Они станут отличным дополнение к любой диете и ускорят обмен веществ.

Стоит так же добавить к своему столу продукты, богатые протеином. Такая еда значительно увеличивает термический эффект пищи: организм тратит внушительное число калорий на переваривание.

Статус «разгоняющих» метаболизм так же получили перец чили, имбирь, чечевица, кофе, льняные семечки, брокколи, бразильские орехи и темно-зеленые листовые овощи.

В целом же диетологи сходятся во мнении, что легче всего организм принимает средиземноморскую диету. Этот режим питания позволяет не только расстаться с лишним весом, но и в целом поправить здоровье, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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