Названы продукты, которые наверняка помогут похудеть
Пожалуй, решение похудеть хотя бы раз в жизни принимал каждый человек. Но для того, чтобы сбросить несколько килограммов, вовсе не обязательно сидеть на изнуряющих диетах, уверены диетологи. Можно просто употреблять в пищу продукты, которые активизируют обмен веществ и тем самым ускоряют метаболизм.
В первую очередь к ним относится зеленый чай. Этот напиток увеличивает расход энергии организма на 5%. Этот напиток считается самым эффективным в борьбе с лишними килограммами.
Помимо чая стоит употреблять в пищу белок. Больше всего этого строительного материала в вареных яйцах. Одно сваренное вкрутую яйцо содержит около 6,29 грамма белка.
- Они станут отличным дополнение к любой диете и ускорят обмен веществ.
Стоит так же добавить к своему столу продукты, богатые протеином. Такая еда значительно увеличивает термический эффект пищи: организм тратит внушительное число калорий на переваривание.
Статус «разгоняющих» метаболизм так же получили перец чили, имбирь, чечевица, кофе, льняные семечки, брокколи, бразильские орехи и темно-зеленые листовые овощи.
В целом же диетологи сходятся во мнении, что легче всего организм принимает средиземноморскую диету. Этот режим питания позволяет не только расстаться с лишним весом, но и в целом поправить здоровье, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU