2019-11-11T12:34:35+03:00
Экономика

Экономит рассказал, что мешает людям отказаться от наличных

Согласно опросу, только 2% россиян полностью перешли на безналичный расчет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт объяснил, почему россияне не любят банковские картыЭксперт объяснил, почему россияне не любят банковские картыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Россияне продолжают предпочитать наличный расчет отплате банковской картой. Такие результаты показал опрос, проведенный среди жителей 137 городов и населенных пунктов страны. В ходе исследования 89% респондентов ответили, что используют при оплате бумажные деньги, и только 2% полностью перешли на безналичный расчет.

Эту ситуацию прокомментировал экономист Михаил Хазин. Он выразил мнение, что именно банки мешают населению отказаться от наличных.

«Банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете право дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено». Насколько это, действительно, законно или нет - это вопрос, но банкам в принципе наплевать и они блокируют карты. А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведет к неприятностям», - цитирует экономиста ИА НСН.

Хазин добавил, что несколько лет назад в стране наблюдалась тенденция к снижению использования наличных, однако сейчас она сходит на нет, и в России снова начинает расти роль наличных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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