СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-11T13:01:34+03:00

В московском метро на Кольцевой линии приостановили движение по часовой стрелке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба метрополитена сообщила, что на путях на одной из станции находится пассажир

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В Москве в метро на Кольцевой линии нет движения по часовой стрелке. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в соцсетях.

По последним данным, на путях на одной из станции находится пассажир.

Собственные источники рассказали KP.RU, что на станции метро Таганская (движение в сторону Павелецкой) на рельсы перед составом упал мужчина.

Спустя несколько минут всех вывели с платформы, далее движение на Кольцевой в этом направлении встало.

По словам очевидцев, упавший человек погиб. Для того, чтобы его вывести, необходимо отогнать состав.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре в Москве перекрыли вход к семи станциям метро. По словам очевидцев, нельзя было пройти к станициям «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво». Причину ограничений не уточняли.

ИСТОЧНИК KP.RU