В Москве мужчина заказал убийство своей матери ради недвижимости

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-11T14:06:58+03:00

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В Москве задержали 37-летнего мужчину, который заказал убийство собственной матери. Предотвратить преступление удалось благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов и бдительности несостоявшегося "киллера".

Согласно данным Главного следственного управления СК РФ по городу, мужчина задумал убить свою мать не позднее 25 сентября 2019 года. Дело в том, что женщине принадлежала недвижимость, которой ее сын хотел поскорее завладеть.

В результате он обратился к своему знакомому и предложил ему совершить преступление за денежное вознаграждение. Однако "исполнитель" рассказал о зверском плане правоохранителям, и все дальнейшие действия осуществлялись уже под их пристальным контролем.

Оперативники инсценировали убийство женщины, и утром 1 ноября заказчику сообщили о том, что его мать "мертва". В тот же день мужчину вызвали в отдел под предлогом дачи показаний и там же задержали.

При обыске у него в квартире был обнаружен газовый пистолет "Иж 78-8" с глушителем, самодельным способом переделанный в боевой. Задержанному предъявили обвинения в приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия и арестовали. Продолжается сбор доказательств по уголовному делу.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году за аналогичное преступление был осужден 28-летний житель Севастополя. Мужчина заказал убийство матери и сестры, потому что не хотел делить с ними квартиру. К счастью, преступление удалось предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU