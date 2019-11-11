2019-11-11T13:40:06+03:00
Политика

МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"

Ведомство с тревогой восприняло развитие ситуации в Боливии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эво МоралесЭво МоралесФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России с тревогой следит за развитием ситуации в Боливии, президент которой накануне досрочно оставил свой пост спустя 14 лет правления.

Сайт kp.ru писал, что отставка Эво Моралеса и подконтрольного ему правительства была спровоцирована давлением со стороны военных и оппозиции. В России организованные в латиноамериканской стране протесты назвали "волной насилия".

"Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломаты призвали политические силы Боливии и всех членов мирового сообщества к здравомыслию и ответственности. К слову, многие государства латиноамериканского региона уже встали на сторону Моралеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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