В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-11T13:48:49+03:00

Ранее украинский лидер поручил кабмину до конца 2019 года разработать законопроекты о стандартах для новостей

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Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что профильные комитеты парламента планируют начать диалог со СМИ. Повод: указ президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине.

Ранее украинский политик поручил кабмину до конца 2019 года разработать законопроекты о стандартах для новостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU