Оксана Пушкина отреагировала на трагедию, выпавшей из окна москвички с детьми

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-11T14:06:14+03:00

Депутат навала тех, кто мог бы помочь женщине справиться с послеродовой депрессией

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Депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина не осталась в стороне и прокомментировала трагедию, которая произошла в Москве.

Она предположила, что помогать женщине справиться с послеродовой депрессией должны медики и родственники.

36-летняя Людмила Соколова выпала из окна вместе с двумя малышами 11 ноября. Она оставила предсмертную записку, в которой попросила никого не винить и не сажать в тюрьму мужа.

Позже выяснилось, что у женщины была послеродовая депрессия. Второго ребенка она родила весной 2019 года.

Оксана Пушкина отметила, что даже школьники в наше время «должны начать разбираться в понятии „ответственное родительство“».

Чтобы это реализовать на практике, необходимо организовать и проводить с детьми соответствующие занятия. Это залог того, что во взрослом возрасте они будут сознательно относиться к родительству и не станут тотально игнорировать «школы молодых родителей».

- Занятия могли бы вести врачи-гинекологи и психологи. Еще нужно подключить женские консультации, далее — специалисты перинатальных центров, роддомов должны активнее и неформально просвещать и доносить необходимую информацию в разных форматах не только до молодой мамочки, а до всех близких в ее окружении, - комментирует Ридусу Оксана Пушкина.

Она уверена, что это единственный путь для решения данной проблемы. Только просвещение поможет предотвратить данные трагедии в будущем.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о случившейся трагедии, которая произошла в Бабушкинском районе Москвы. В этой страшной истории чудом выжил лишь старший, шестилетний мальчик. Сейчас он в реанимации. 36-летняя Людмила Соколова все утро вызывала скорую помощь для младшего ребенка, когда врачи доехали до адреса, дверь им никто не открыл. Мама выпала в окно вместе с двумя детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU