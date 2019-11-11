Убийство студентки СПбГУ в Кремле считают «актом безумия»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-11T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле знают об убийстве студентки в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что Владимир Путин в курсе этой ситуации, в Кремле уверены, что мотивы и причины преступления установит следствие:

- Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, - приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пока доцент вуза, историк Олег соколов проходит по делу как подозреваемый. Говорить об отношении представителей Кремля к этой истории Песков не стал, однако, он признал, что произошедшее – «чудовищный акт безумия».

- Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы, - сказал пресс-секретарь президента. - С другой стороны, опять же, это определят следствие и суд.

По версии следствия историк застрелил 7 ноября свою студентку Анастасию Ещенко, с которой у него были романтические отношения. Вместе они летали в Париж, готовили научные публикации и в итоге даже перестали скрывать отношения от окружающих. Вечером 7 числа между ними возникла ссора. Как предполагает следствие, 63-летний мужчина достал пистолет и убил девушку. Позже, чтобы избавиться от тела, расчленил труп, части которого выбросил в реку. Когда его задержали, при себе у доцента СПбГу был рюкзак, в котором лежали отрубленные части тела девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743119" frameborder="0"></iframe> Историка СПбГУ Олега Соколова под конвоем привели в суд в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU