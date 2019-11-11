Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара
Россия не вмешивалась в президентские выборы на Мадагаскаре. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он прокомментировал недавнюю публикацию в американском издании The New York Times о возможном оказании влияния на результаты избирательной кампании на островном государстве. В материале речь шла о некой встрече президента России Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина с бывшим тогда лидером Мадагаскара Эри Радзаунаримампианином.
"Сейчас излюбленная практика - обвинять Россию во вмешательстве везде и во вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности", - сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в Москве неоднократно выступали категорически против вмешательства во внутренние дела нашей и других стран.
Напомним, что последние выборы президента Мадагаскара состоялись в ноябре-декабре 2018 года. Новым лидером страны стал Андри Радзуэлина.
ИСТОЧНИК KP.RU