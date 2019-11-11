2019-11-11T16:19:13+03:00
Политика

Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара

Москва категорически против влияния на внутренние дела других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия не вмешивалась в президентские выборы на Мадагаскаре. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал недавнюю публикацию в американском издании The New York Times о возможном оказании влияния на результаты избирательной кампании на островном государстве. В материале речь шла о некой встрече президента России Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина с бывшим тогда лидером Мадагаскара Эри Радзаунаримампианином.

"Сейчас излюбленная практика - обвинять Россию во вмешательстве везде и во вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Москве неоднократно выступали категорически против вмешательства во внутренние дела нашей и других стран.

Напомним, что последние выборы президента Мадагаскара состоялись в ноябре-декабре 2018 года. Новым лидером страны стал Андри Радзуэлина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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