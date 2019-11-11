2019-11-11T16:36:17+03:00
Общество

Умер режиссер фильма «Печорин» Роман Хрущ

Ему было 59 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Роман Хрущ работал в кино больше 30 лет Фото: ruskino.ruРоман Хрущ работал в кино больше 30 лет Фото: ruskino.ru
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Умер российский режиссер Роман Хрущ. О его смерти сообщили коллеги на сайте Союза кинематографистов России. Ему было 59-лет, о причинах смерти режиссера и сценариста в Союзе не сообщают, также пока не известны дата и место прощания.

- Приносим соболезнования родным и близким Романа Борисовича, - сказано на сайте Союза.

В кино Роман Хрущ попал больше 30 лет назад. Он в 1981 году закончил ВГИК по специальности режиссер-оператор документального кино. Позже он прошел высшие курсы сценаристов. Он работал оператором, писал сценарии, но большую известность приобрел в качестве режиссера.

Одна из недавних его премьер – фильм по мотивам произведения Лермонтова «Герой нашего времени». Фильм в прокате получил название «Печорин». Фильм вышел на киноэкраны в 2011 году.

Печорин. Трейлер фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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