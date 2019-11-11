Турция начала депортировать террористов обратно в США и Европу

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-11T18:07:33+03:00

Боевики были захвачены в ходе спецоперации «Источник мира» в Сирии

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Власти Турции приступили к депортации террористов в США и Европу. Ране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал страны, гражданами которых являются захваченные в ходе спецоперации в Сирии «Источник мира» боевики, забрать своих граждан на Родину. Эрдоган сообщил, что Турция – не отель для террористов, чтобы содержать участников ИГ (*Исламское государство – запрещенная в Росси террористическая организация).

Теперь власти Турции приступили к депортации. Речь идет о террористах, которые являются выходцами из США и стран Европы.

- Иностранный террорист ИГ* из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября, - приводит слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу РИА Новости.

Террористов начали отправлять из Турции в США и Европу с понедельника 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU