В России разработали технологию для упрощенной проверки багажа

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-11T18:26:11+03:00

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Российская компания «Ратэк» создала устройство, определяющее содержимое любых закрытых упаковок. Проект поможет упростить процедуру проверки багажа в аэропортах. Об этом сообщил Валентин Макаров, президент некоммерческого партнёрства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отметил, что проект может стать удачным и поможет отменить запрет на провоз жидкостей в багаже.

«Медики рекомендуют пить больше жидкости не только пилотам, но и пассажирам. Потому что, когда человек летит, он дышит абсолютно сухим воздухом, так как питание воздухом системы кондиционирования производится через авиадвигатели, где температура достигает тысячи градусов. А сухой воздух, как известно, не добавляет здоровья организму», — указал он в беседе с RT.

Однако глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заметил, что такое переоборудование займет много времени и технология нуждается в тщательной проверке.

Тем не менее, уже в нескольких аэропортах мира используют 3-D сканер, который распознает взрывчатку в багаже пассажира. Похожие системы работают в разных странах мира: Великобритания, США, Турция, Австралия, Сингапур. К примеру, в июне аэропорт Хитроу собирался потратит 50 млн фунтов на закупку новых компьютерных устройств для сканирования ручной клади пассажиров, что поможет тратить меньше времени на подготовку к досмотру.

ИСТОЧНИК KP.RU