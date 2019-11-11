2019-11-11T18:27:32+03:00
В мире

Опрос: Доля украинцев, чьи надежды не оправдали новые власти, увеличилась с 9 до 14 процентов

Стабильность показали те, кто ничего хорошего и не ждал
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцы рассказали о своем отношении к ситуации в странеУкраинцы рассказали о своем отношении к ситуации в странеФото: Елена СТЕПАНОВА
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Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, чтобы выявить, как изменились настроения Украинцев в оценке властей страны. В двух группах произошли изменения. Тех, кто говорил, что правительство Украины оправдало их надежды, месяц назад было 23 процента. В октябре доля людей, кто ответил так, снизилась до 17 процентов.

А вот тех, чьи надежды не оправдали новые украинские власти, стало наоборот больше: рост с 9 до 14 процентов.

- По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019 такие составляли 41%, в октябре - 34%, - сказано в пресс-релизе.

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам и волонтерам – по 70 процентов. Президенту доверяют практически также как церкви – 68 и 65 процентов соответственно.

Ранее социологи заявляли, что украинцам не хватает мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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