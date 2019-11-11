Опрос: Доля украинцев, чьи надежды не оправдали новые власти, увеличилась с 9 до 14 процентов
Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, чтобы выявить, как изменились настроения Украинцев в оценке властей страны. В двух группах произошли изменения. Тех, кто говорил, что правительство Украины оправдало их надежды, месяц назад было 23 процента. В октябре доля людей, кто ответил так, снизилась до 17 процентов.
А вот тех, чьи надежды не оправдали новые украинские власти, стало наоборот больше: рост с 9 до 14 процентов.
- По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019 такие составляли 41%, в октябре - 34%, - сказано в пресс-релизе.
Больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам и волонтерам – по 70 процентов. Президенту доверяют практически также как церкви – 68 и 65 процентов соответственно.
Ранее социологи заявляли, что украинцам не хватает мира.
ИСТОЧНИК KP.RU