В Совфеде прокомментировали заявления о разведении войск в Петровском

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-11T19:09:19+03:00

В Совфеде оценили сообщения о разведении войск в Петровском Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков среагировал на сообщения о завершении разведения войск в Петровском. Сенатор назвал данные новости хорошими и призвал наладить диалог между Киевом, ДНР и ЛНР.

- Само по себе заявление хорошее, как и шаги с украинской стороны. Данные действия приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, ДНР и ЛНР, - заявил Цеков RT.

Он отметил, что данные действия поддерживаются Россией и большинством стран мирового сообщества. Следующий шаг – это попытка наладить диалог между сторонами.

- Без него установить мир будет невозможно. Именно в процессе диалога можно выработать какие-то решения, - рассуждает сенатор.

Помимо этого участникам переговоров предстоит выполнить ряд пунктов, прописанных в минских соглашениях. Это тоже станет залогом мирных отношений.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 9 ноября в селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU