В ДНР готовы ответить «симметрично» при вводе украинской полиции в Петровское

СЕГОДНЯ 19:50 2019-11-11T19:56:01+03:00

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Парламент ДНР принял в понедельник 11 ноября постановление подразделений МВД в зону разведения сил в Петровское, если Украина направит сюда Нацгвардию и полицию. Это будет ответными мерами на действия украинских властей. Напомним, 11 ноября завершился вывод войск с этой территории. Следующим этапом будет разминирование территории. Ранее войска вывели еще у двух населенных пунктов – Золотое и Станица Луганская.

- В случае нарушения пункта 8 Рамочного решения от 21 сентября 2016 года посредством ввода на демилитаризованный участок в районе Петровского контингента Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР, - сообщил председатель комитета парламента по безопасности и обороне Виталий Кравец. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Разведение сил в ДНР является одним из условий проведения саммита в нормандском формате. Встреча глав стран-участниц состоится в Париже. Дата переговоров пока не назначена. Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на саммит уже в конце ноября. Тем временем разведение сил проходило не гладко - несколько раз вывод войск откладывали, а даты переносили.

ИСТОЧНИК KP.RU