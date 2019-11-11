2019-11-11T20:24:41+03:00
Политика

Путин обсудил с Меркель разведение сил в Петровское и особый статус Донбасса

Звонок состоялся по инициативе немецкой стороны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель 11 ноябряВладимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель 11 ноябряФото: REUTERS
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Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Звонок состоялся по инициативе немецких властей. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в частности, разведение сил из населенных пунктов ДНР. Напомним, в понедельник 11 ноября украинская сторона сообщила о завершении вывода техники и войск с территории у населенного пункта Петровское. Осталось закончить следующий этап – разминирование территории. В парламенте ДНР в этот же день приняли постановление, согласно которому в случае ввода полиции или нацгвардии Украины, ДНР ответит зеркально.

- Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года, - сказано на сайте Кремля.

Также лидеры стран обсудили вопрос подготовки к предстоящему саммиту в нормандском формате, а также транзит газа через Украину. Обменялись мнениями и по ситуации в Сирии, Путин и Меркель высказались за решение гуманитарных проблем, за возвращение беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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