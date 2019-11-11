На марш неонацистов в Польше вышли десятки тысяч человек

СЕГОДНЯ 21:54 2019-11-11T21:59:34+03:00

В центре Варшавы в толпе людей поджигают файеры и петарды

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Польские неонацисты заняли центральные улицы Варшавы. Они устроили митинг-шествие ко Дню Независимости. Как сообщает ТАСС, счету частников митинга идет на десятки тысяч. Организаторы сообщают о порядка 60 тысяч человек, но в полиции затрудняются назвать точное число участников митинга.

Шествие проходит сразу в нескольких частях города. Наиболее многочисленная акция проходит в центре Варшавы – участники шествия сделали своим лозунгом фразу «Заботься о своей нации», в руках участники держат патриотическую символику. В толпе взрывают петарды и поджигают файеры. Аналогично проходит другая акция, ее лозунг «За нашу и вашу свободу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признал, что в ряде европейских стран закрывают глаза на рост неонацистских движений. В Украине представители этого движения "правят бал".

В Варшаве националисты устроили марш в честь Дня независимости.

ИСТОЧНИК KP.RU