Associated Press: Сторонники министра энергетики США получили контракт на добычу нефти и газа в Украине

СЕГОДНЯ 23:06 2019-11-11T23:06:51+03:00

При этом для украинской стороны контракт был не выгодный – компания предложила меньше денег на торгах, чем конкуренты

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Компания, связанная с министром энергетики США Риком Перри, заключила в Украине контракт на добычу нефти и газа. Как сообщает Associated Press со ссылкой на документы, имеющиеся в агентстве, сделка оказалась не слишком выгодной для Украины. Сторонник Перри, руководитель фирмы Майкл Блейзер выиграл торги несмотря на то, что компания предложила на несколько миллионов долларов меньше, чем их единственный конкурент.

Такую неожиданную удачу на торгах на право работать на месторождении Варвинское американцы получили через месяц после того, как Перри посетил инаугурацию Зеленского. В личной беседе он дал президенту Украины список тех, кого он рекомендовал в качестве советников по вопросам энергетики. Майкл Блейзер был в этом списке.

Контракт заключен на 50 лет. Властям Украины после этой истории пришлось оправдываться, почему именно Блейзер и его партнер Кранберг (тоже сторонник Перри) выиграли торги. У американцев якобы выше технические знания и больше финансовая поддержка.

Ранее другое издание писало, что министр энергетики США требовал от властей Украины включить американцев в правление "Нафтогаз".

ИСТОЧНИК KP.RU