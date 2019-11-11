В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине

СЕГОДНЯ 23:27 2019-11-11T23:28:14+03:00

Помпео: «Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь политикой нашей администрации в отношении Украины!» Фото: REUTERS

Слова госсекретаря США подтверждают, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями

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Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу WCSC заявил, что Штаты дали украинцам «настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», добавив, что гордится политикой вашингтонской администрации в отношении Незалежной.

«Это ещё раз подтверждает, что США не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, ни перед какими международными институтами», - сказал Шерин, комментируя слова Помпео в беседе с телеканалом RT.

Он добавил, что в этой вседозволенности Соединенные Штаты «начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало».

По его словам, «американцы понимают, что сегодня никакого международного сообщества, которое могло бы повлиять на них, не существует».

ИСТОЧНИК KP.RU