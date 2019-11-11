Трамп: Отставка Моралеса – это «важный сигнал» Венесуэле и Никарагуа

11 Нояб. 23:49 2019-11-12T00:00:07+03:00

По словам президента США, американцы аплодируют народу Боливии за стремление к свободе и демократии

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Президент США Дональд Трамп назвал отставку лидера Боливии Эво Моралеса «поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным – за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», - говорится в заявлении американского президента.

По словам Трампа, «эти события служат важным сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют».

Глава Белого дома также выразил уверенность, что после отставки Эво Моралеса приблизила страны континента «к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU