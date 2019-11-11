2019-11-12T00:00:07+03:00
Политика

Трамп: Отставка Моралеса – это «важный сигнал» Венесуэле и Никарагуа

По словам президента США, американцы аплодируют народу Боливии за стремление к свободе и демократии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп назвал отставку лидера Боливии Эво Моралеса «поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным – за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», - говорится в заявлении американского президента.

По словам Трампа, «эти события служат важным сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют».

Глава Белого дома также выразил уверенность, что после отставки Эво Моралеса приблизила страны континента «к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции

Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После отставки Эво Моралеса в Боливии не могут найти президента

Все кандидаты «разбежались», на пост главы государства пока претендует один из оппозиционных руководителей парламента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-премьер Украины: «Я за то, чтобы война с Россией закончилась»
В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине
Associated Press: Сторонники министра энергетики США получили контракт на добычу нефти и газа в Украине
В Нафтогазе призвали Газпром «показать Суджу»
Бизнесвумен из России Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и «каторжным работам»
На марш неонацистов в Польше вышли десятки тысяч человек
Помпео считает, что США дали Украине оружие для «борьбы с русскими»
В Госдуме предложили создать реестр людей, которые занимаются кибербуллингом
Помпео считает, что США и России надо искать сферы взаимных интересов
Законопроект о продаже земли сняли с повестки дня в Верховной раде
Путин обсудил с Меркель разведение сил в Петровское и особый статус Донбасса
В ДНР готовы ответить «симметрично» при вводе украинской полиции в Петровское
Зеленский решил провести референдум по вопросу продажи земли иностранцам
В Совфеде прокомментировали заявления о разведении войск в Петровском
В Минздраве считают, что рейтинг пьющих стран составляли на основе устаревших данных
Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов авиации Малайзии
В России разработали технологию для упрощенной проверки багажа
Опрос: Доля украинцев, чьи надежды не оправдали новые власти, увеличилась с 9 до 14 процентов
Турция начала депортировать террористов обратно в США и Европу
Следователи засекретили данные по делу Ивана Голунова
Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев
Журналист-провокатор сообщил ложную новость о смерти писательницы Элис Манро
Телевидение Сирии сообщает о взрыве двух заминированных авто у границы с Турцией
Оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз
Умер режиссер фильма «Печорин» Роман Хрущ
В Госдуме оценили идею Украины принять закон о всеукраинском референдуме
Сергей Лавров о ситуации на Украине: «Неонацисты просто правят бал»
Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара