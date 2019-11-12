В госдепартаменте заявили, что у США нет фаворитов среди кандидатов в президенты Боливии

СЕГОДНЯ 00:55 2019-11-12T00:59:30+03:00

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что главное – соблюдение «демократических процедур»

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Властям Соединенных Штатов все равно, кто станет новыми президентом Боливии, главное – чтобы при проведении выборов главы государства были соблюдены «демократические процедуры». Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил журналистам представитель госдепартамента США.

«У нас нет предпочтений среди кандидатов. Мы фокусируемся на том, чтобы были соблюдены демократические процедуры», - сказал американский дипломат.

Он добавил, что президентские выборы в Боливии должны проходить в соответствии с действующей Конституцией страны, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru, назвал отставку лидера Боливии «поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU