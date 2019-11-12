СЕГОДНЯ 01:20 2019-11-12T01:23:33+03:00

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Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник, 11 ноября, мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард, уточнив, что бывший боливийский лидер обратился к Мехико с такой просьбой, и власти страны не стали ему отказывать «из гуманитарных соображений».

Глава МИД Мексики подчеркнул, что власти страны приняли решение предоставить Эво Моралесу политическое убежище, поскольку в Боливии его «жизнь и здоровье находятся под угрозой», и мексиканские дипломаты «уже обратились в МИД Боливии, чтобы Моралесу был гарантирован безопасный проезд в соответствии с международным нормами».

«Только что мне звонил президент Эво Моралес, чтобы принять наше предложение. Он официально попросил у нас убежище», - приводит слова Марсело Эбрарда ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после объявления о своей отставке Моралес покинул столицу Боливии, где продолжаются массовые акции протеста.

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ИСТОЧНИК KP.RU