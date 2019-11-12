Националисты отметили День независимости Польши столкновениями с полицией

СЕГОДНЯ 01:43 2019-11-12T02:01:30+03:00

День независимости в Польше отметили беспорядками и столкновениями с полицией Фото: REUTERS

Беспорядки во время марша национал-патриотических и ультраправых организаций вспыхнули во Вроцлаве [фото, видео]

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Ежегодное шествие польских националистов в честь Дня независимости Польши в городе Вроцлав завершилось беспорядками и столкновениями с полицией, в результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Несколько наиболее агрессивных участников митинга задержаны, сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, в марше под названием «Чтобы Польша была Польшей», проходившего по центральным улицам города, приняли участие нескольких тысяч человек. Однако из-за того, что они выкрикивали антисемитские лозунги и жгли файеры, мэрия после многочисленных предупреждений распорядилась прекратить шествие, и полиция преградила демонстрантам дорогу.

Митингующие требованиям разойтись не подчинялись, вместо этого стали бросать в стражей порядка камни, петарды и бутылки, полицейским пришлось применить силу: в ход пошли водометы, дубинки и слезоточивый газ.

Марш под названием «Заботься о своей нации» в ВаршавеФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие шествия национал-патриотических и ультраправых организаций накануне прошли во многих крупных польских городах, в том числе и в Варшаве, где марш проходил под лозунгом «Заботься о своей нации».

В Варшаве националисты устроили марш в честь Дня независимости.

ИСТОЧНИК KP.RU