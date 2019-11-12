Националисты отметили День независимости Польши столкновениями с полицией
Ежегодное шествие польских националистов в честь Дня независимости Польши в городе Вроцлав завершилось беспорядками и столкновениями с полицией, в результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Несколько наиболее агрессивных участников митинга задержаны, сообщает радиостанция RMF FM.
По ее данным, в марше под названием «Чтобы Польша была Польшей», проходившего по центральным улицам города, приняли участие нескольких тысяч человек. Однако из-за того, что они выкрикивали антисемитские лозунги и жгли файеры, мэрия после многочисленных предупреждений распорядилась прекратить шествие, и полиция преградила демонстрантам дорогу.
Митингующие требованиям разойтись не подчинялись, вместо этого стали бросать в стражей порядка камни, петарды и бутылки, полицейским пришлось применить силу: в ход пошли водометы, дубинки и слезоточивый газ.
Марш под названием «Заботься о своей нации» в ВаршавеФото: REUTERS
Напомним, как писал сайт kp.ru, такие шествия национал-патриотических и ультраправых организаций накануне прошли во многих крупных польских городах, в том числе и в Варшаве, где марш проходил под лозунгом «Заботься о своей нации».
В Варшаве националисты устроили марш в честь Дня независимости.
ИСТОЧНИК KP.RU