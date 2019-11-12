В Киеве задержали семерых сотрудников Нацбанка Украины

СЕГОДНЯ 02:54 2019-11-12T03:07:54+03:00

Их подозревают в хищении $48 миллионов при рефинансировании «Ви-эй-би банка»

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В Киеве по подозрению в хищении 1,2 миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов по нынешнему курсу) задержаны семеро бывших и действующих сотрудников Нацбанка Украины (НБУ).

Об этом главная кредитная организация страны сообщила на своей странице в Facebook. Уточняется, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали финансистов 11 ноября по делу о рефинансировании «Ви-эй-би банка».

Их подозревают в завладении суммой, предоставленной Национальным банком Украины «Ви-эй-би банку» в качестве стабилизационного кредита в 2014 году. Задержанным предварительно предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса страны (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Если суд признает их вину, всем семерым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении НБУ отмечается, что это пока вся информация, которую Нацбанк может предоставить с учетом «необходимости сохранять тайну следствия. Детали обещают поведать позже.

ИСТОЧНИК KP.RU