2019-11-12T03:40:08+03:00
В мире

После землетрясения на юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС

На атомной электростанции «Крюа-Мес» в Ардеше видимых повреждений не обнаружили, но решили перестраховаться
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Работа реакторов АЭС в Ардеше на юге Франции приостановлена после землетрясенияРабота реакторов АЭС в Ардеше на юге Франции приостановлена после землетрясенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 ноября, во французском городе Монтелимар, расположенном в юго-восточном департаменте Дром на границе с соседним департаментом Ардеш, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущались во многих населенных пунктах на юге Франции, в том числе в Монпелье, Лионе и Марселе. Пострадали два человека.

После землетрясения компания Electricit de France (EDF) приостановила работу трех реакторов атомной электростанции «Крюа-Мес» в Ардеше. В заявлении EDF отмечается, что «первые проверки не выявили каких-либо видимых повреждений» на АЭС, «но были зафиксированы вибрации, а это требует дополнительного профилактического контроля».

«Руководствуясь принципом предосторожности, EDF решила временно приостановить работу второго, третьего и четвертого реакторов», - сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что первый реактор станции «в настоящее время отключен в связи с техническим обслуживанием», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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