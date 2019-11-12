2019-11-12T04:36:41+03:00
Политика

Путин поддержал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых по всей России

С такой инициативой в ходе совещания главы государства с членами правительства выступил министр финансов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести специальный налоговый режим для самозанятых по всей стране. С такой инициативой в ходе совещания главы государства с членами правительства в понедельник, 11 ноября, выступил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина предложил «со следующего года поэтапно дать право распространения этого налогового режима всем субъектам Российской Федерации», передает ТАСС.

«Договорились», - ответил президент.

Напомним, в начале ноября в российском финансовом ведомстве заявили, что специальный налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории всей страны уже с 1 июля 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четырех регионах РоссииМоскве, Подмосковье, Калужской области и Татарстанев качестве эксперимента с 1 января 2019 года был введен налог для самозанятых граждан.

Число людей, которые работают сами на себя и не платят при этом ни налоги, ни страховые взносы, по разным оценкам, в нашей стране составляет от трех до пяти миллионов человек. Самые распространенные профессии самозанятых – репетиторы, няни, ремонтники и фрилансеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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