Трамп пообещал обнародовать содержание «неизвестного» разговора с Зеленским до конца недели
Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать содержание апрельской телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже до конца текущей неделе. О чем и возвестил общественность со своей страницы в Twitter.
«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вам это покажется интересным!» - написал он.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях глава Белого дома рассказал американским журналистам, что он разговаривал с Зеленским дважды. По словам Трампа, «второй разговор, о котором никто не знает», на самом деле был первым, так как он состоялся до того звонка, из-за которого ему теперь грозят импичментом.
Трамп отметил, что демократам в конгрессе, скорее всего, небезразлично содержание той беседы, и он «не видит проблемы» в том, чтобы обнародовать ее расшифровку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма
Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU