Трамп пообещал обнародовать содержание «неизвестного» разговора с Зеленским до конца недели

СЕГОДНЯ 05:26 2019-11-12T05:41:45+03:00

Глава Белого дома подчеркнул, что он «самый открытый президент США в истории», и намерен таким оставаться

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Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать содержание апрельской телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже до конца текущей неделе. О чем и возвестил общественность со своей страницы в Twitter.

«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вам это покажется интересным!» - написал он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях глава Белого дома рассказал американским журналистам, что он разговаривал с Зеленским дважды. По словам Трампа, «второй разговор, о котором никто не знает», на самом деле был первым, так как он состоялся до того звонка, из-за которого ему теперь грозят импичментом.

Трамп отметил, что демократам в конгрессе, скорее всего, небезразлично содержание той беседы, и он «не видит проблемы» в том, чтобы обнародовать ее расшифровку.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU