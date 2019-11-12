Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится «война с Россией»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-11-12T06:11:38+03:00

По словам Кулебы, Киев будет продолжать «воевать за Крым», пока наша страна не «вернет» полуостров Незалежной

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Киев будет продолжать существующую лишь в умах украинских политиков «войну с Россией», пока наша страна не вернет Незалежной «оккупированные территории», в том числе Крым. Об этом в интервью местным журналистам заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли», - сказал он.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что «Россия должна заплатить»: по его мнению, «конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло».

Ранее сайт kp.ru писал, что в Киеве в очередной раз заявили о воображаемой «войне с Россией» из-за полуострова, который вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, когда подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU