Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-12T07:33:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские производители пива предложили внести изменения в технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" и снять ограничения на крепость пивных напитков, которая сейчас не превышает 7 градусов. Об этом говорится в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

На международном рынке имеется множество крепких сортов крафтового пива, однако они не вписаны в российское законодательство и, следовательно, недоступны нашим потребителям. Ситуация уже обсуждалась на рабочей группе в министерстве финансов, передает газета "Известия".

Стоит отметить, что в 2018 году в России было продано всего 78 миллионов декалитров пивных напитков против 654 млн декалитров пива. Это говорит о том, что крафтовая продукция не пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, и будет ли у покупателей интерес к новой продукции - непонятно.

Однако до вступления нового технического регламента в силу еще есть время. Он начнет действовать лишь 10 января 2021 года.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году было предложено полностью запретить слабоалкогольные напитки, которые продают под видом пивных. Речь идет о джин-тониках, "отвертках" и ром-коле.

ИСТОЧНИК KP.RU