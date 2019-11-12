Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-12T07:55:35+03:00

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39-й президент США Джимми Картер снова попал в больницу. Вечером в понедельник, 11 ноября, его госпитализировали в Атланте (штат Джорджия).

Пресс-служба Центра Картера сообщила, что бывшего американского лидера положили в клинику при университете Эмори «вечером для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений».

Отмечается, что медики оценивают состояние 95-летнего политика и общественного деятеля как удовлетворительное, с ним в больнице находится его супруга Розалин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре бывший глава Белого дома, занимавший президентский пост с 1977 года по 1981-й, неудачно упал у себя дома в Атланте и был госпитализирован с переломом таза.

К слову, четыре года назад Джимми Картер рассказал, что дважды победил онкологию: у него был рак мозга и печени.

ИСТОЧНИК KP.RU