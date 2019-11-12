2019-11-12T07:55:35+03:00
В мире

Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу

Бывшего американского лидера госпитализировали в Атланте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
39-й президент США Джимми Картер39-й президент США Джимми КартерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

39-й президент США Джимми Картер снова попал в больницу. Вечером в понедельник, 11 ноября, его госпитализировали в Атланте (штат Джорджия).

Пресс-служба Центра Картера сообщила, что бывшего американского лидера положили в клинику при университете Эмори «вечером для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений».

Отмечается, что медики оценивают состояние 95-летнего политика и общественного деятеля как удовлетворительное, с ним в больнице находится его супруга Розалин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре бывший глава Белого дома, занимавший президентский пост с 1977 года по 1981-й, неудачно упал у себя дома в Атланте и был госпитализирован с переломом таза.

К слову, четыре года назад Джимми Картер рассказал, что дважды победил онкологию: у него был рак мозга и печени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»
Трамп пообещал обнародовать содержание «неизвестного» разговора с Зеленским до конца недели
Помпео назвал Twitter Трампа «мощным средством коммуникации»
Путин поддержал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых по всей России
Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Трампом в Вашингтоне
После землетрясения на юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС
В Киеве задержали семерых сотрудников Нацбанка Украины
Экс-президент Эквадора назвал отставку Моралеса государственным переворотом
Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США
Националисты отметили День независимости Польши столкновениями с полицией
Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике
В госдепартаменте заявили, что у США нет фаворитов среди кандидатов в президенты Боливии
В Киеве вновь заявили, что Украина находится в состоянии «войны с Россией»
Трамп: Отставка Моралеса – это «важный сигнал» Венесуэле и Никарагуа
В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине
Associated Press: Сторонники министра энергетики США получили контракт на добычу нефти и газа в Украине
В Нафтогазе призвали Газпром «показать Суджу»
Бизнесвумен из России Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и «каторжным работам»
На марш неонацистов в Польше вышли десятки тысяч человек
Помпео считает, что США дали Украине оружие для «борьбы с русскими»
В Госдуме предложили создать реестр людей, которые занимаются кибербуллингом