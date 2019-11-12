Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Президент Соединенных Штатов запретил сотрудникам своей администрации публиковать заявления касательно инцидента в Керченском проливе от 25 ноября 2018 года.
Об этом экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон рассказал под присягой на закрытом заседании комитетов палаты представителей по разведке, иностранным делам, надзору и реформам. Слушания были связаны с запущенной демократами процедурой импичмента в отношении главы государства. Стенограмма дачи показаний опубликована National Public Radio.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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