2019-11-12T09:51:09+03:00
Политика

Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа

Баха Абу аль-Ата был ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Удар был нанесен ночьюУдар был нанесен ночьюФото: REUTERS
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Армия обороны Израиля уничтожила старшего командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Баху Абу аль-Ату. Ответственный за десятки терактов боевик погиб в секторе Газа в результате атаки, осуществленной в ночь на вторник, 12 ноября. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Действия армии были рекомендованы начальником Генерального штаба и директором Службы общей безопасности Израиля и одобрены премьер-министром и министром обороны", - говорится в заявлении пресс-службы.

Радио Kan уточняет, что в результате этой же ночной атаки в секторе Газа были ранены три человека.

Сайт kp.ru писал, что организованные "Исламским джихадом" ракетные обстрелы едва не привели к срыву песенного конкурса "Евровидения-2019". Конфликт на границе Израиля и Палестины возобновился с новой силой на фоне приближения даты проведения мероприятия в Тель-Авиве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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