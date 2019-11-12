Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
Армия обороны Израиля уничтожила старшего командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Баху Абу аль-Ату. Ответственный за десятки терактов боевик погиб в секторе Газа в результате атаки, осуществленной в ночь на вторник, 12 ноября. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Действия армии были рекомендованы начальником Генерального штаба и директором Службы общей безопасности Израиля и одобрены премьер-министром и министром обороны", - говорится в заявлении пресс-службы.
Радио Kan уточняет, что в результате этой же ночной атаки в секторе Газа были ранены три человека.
Сайт kp.ru писал, что организованные "Исламским джихадом" ракетные обстрелы едва не привели к срыву песенного конкурса "Евровидения-2019". Конфликт на границе Израиля и Палестины возобновился с новой силой на фоне приближения даты проведения мероприятия в Тель-Авиве.
ИСТОЧНИК KP.RU