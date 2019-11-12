2019-11-12T09:43:20+03:00
В мире

Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»

Андрей Пальчевский заявил о неправильном выборе людей в команду украинского президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский, по мнению Пальчевского, ошибся в выборе людей в свою командуВладимир Зеленский, по мнению Пальчевского, ошибся в выборе людей в свою командуФото: REUTERS
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Миллионер и телеведущий из Украины Андрей Пальчевский заявил, что президента Владимира Зеленского «губят любимые друзья». В интервью телеканалу «112» Пальчевский высказал свою теорию о том, почему в стране растет волна недовольства властью и люди устраивают акции протеста. Он считает, что всему виной команда Зеленского, президент Украины «ошибся в выборе людей», которые должны были вывести страну из кризиса и побороть коррупцию. Потому сейчас лидер страны выгладит таким «растерянным».

- А если будет еще пара назначений… В первую очередь губят Владимира Зеленского «любимые друзья», -считает миллионер.

Не придала Зеленскому популярности так называемая "земельная реформа". Новые украинские власти решили снять мораторий на продажу земли, существовавший 14 лет. Аграрии и ряд политиков выступили против, они опасаются, что украинский чернозем скупят иностранцы. В итоге президент вынужден был объявить о референдуме по этому вопросу, с повестки дня в Верховной Раде законопроект сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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