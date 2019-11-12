2019-11-12T10:09:39+03:00
В мире

Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок

Два ребенка получили серьезные травмы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские задержали подозреваемого через часПолицейские задержали подозреваемого через часФото: REUTERS
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Полсотни детей пострадали во время нападения на детский сад в Китае. Как сообщает агентство «Синьхуа», 23-летний мужчина проник в здание, зашел в комнату, где играли дети и распылил едкую жидкость. Позже установили, что в баллончике находилась каустическая сода, это щелочь, способная даже разрушить металл и фарфор. Вещество применяют для прочистки оборудования на заводах.

Мужчина успел облить жидкостью 51 ребенка. Два из них, как передает агентство, получили серьезные травмы. Жизни их ничего не угрожает теперь, но предстоит длительное лечение.

Подозреваемый беспрепятственно вышел из детсада после случившегося. Через час его поймали сотрудники полиции. 23-летний мужчина на допросе признался, что на такой поступок решился «из мести обществу».

Ранее в Нарьян-Маре мужчина также пробрался в детский сад. Он убил спящего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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