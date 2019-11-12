Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-12T10:55:53+03:00

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал весьма продуктивным официальный визит своего российского коллеги Сергея Лаврова в Ереван.

Глава МИД РФ находился в республике несколько дней - с 10 по 11 ноября. Он принял участие в открытии выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, встретился с руководством дружественной страны и побеседовал со студентами армянских вузов.

Прошли детальные обсуждения актуальных вопросов, что привело к заключению конкретных договоренностей.

МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван

"Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные", - написал Мнацаканян у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что за первые месяца 2019 года в России стало значительно больше мигрантов из Армении. На ситуацию не повлияла даже "абрикосовая революция".

ИСТОЧНИК KP.RU