2019-11-12T10:55:53+03:00
Политика

Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван

Стороны достигли договоренности по широкому кругу вопросов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров. Фото: Михаил Почуев ТАССЗограб Мнацаканян и Сергей Лавров. Фото: Михаил Почуев ТАСС
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал весьма продуктивным официальный визит своего российского коллеги Сергея Лаврова в Ереван.

Глава МИД РФ находился в республике несколько дней - с 10 по 11 ноября. Он принял участие в открытии выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, встретился с руководством дружественной страны и побеседовал со студентами армянских вузов.

Прошли детальные обсуждения актуальных вопросов, что привело к заключению конкретных договоренностей.

МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван

МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван

"Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные", - написал Мнацаканян у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что за первые месяца 2019 года в России стало значительно больше мигрантов из Армении. На ситуацию не повлияла даже "абрикосовая революция".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу
Politico: США будут предоставлять помощь другим странам, где поддерживают религиозные меньшинства
Трамп планирует отложить введение пошлин на автомобили из стран ЕС
КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
В России предложили ввести паспортный контроль в интернете
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане
Эксперты вычислили самый фотографируемый город России
Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока
Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»