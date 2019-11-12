Тамара Синявская попала в больницу

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-12T11:03:50+03:00

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Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская была экстренно госпитализирована. Вдову Муслима Магомаева доставили в больницу после того, как она почувствовала сильное недомогание. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил представитель артистки.

По его словам, причиной плохого самочувствия стали погодные условия. Сейчас с 76-летней Тамарой Ильиничной все в порядке.

"Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", - цитирует РИА Новости представителя певицы.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Синявская отпраздновала юбилей - 75 лет. Сам президент России Владимир Путин поздравил выдающуюся артистку с днем рождения и пожелал ей дальнейших творческих успехов.

Тамара Синявская является обладательницей премии Ленинского комсомола. Она выступала во множестве спектаклей, играла в фильмах, а сейчас преподает в ГИТИСе.

ИСТОЧНИК KP.RU