Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-12T11:33:23+03:00

Причастные к коррупции подрядчики были отстранены от реализации проекта

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"Роскосмос" не зафиксировал новых хищений при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина. Глава государства указал на отсутствие порядка в сфере реализации проекта, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел. Сайт kp.ru писал, что, по словам Владимира Путина, со стройки по-прежнему воруют "сотнями миллионов".

Рогозин же уверяет - причастные к хищениям подрядчики "Спецстроя" отстранены от работ. Сама компания расформирована.

"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет", - цитирует РИА Новости главу госкорпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU