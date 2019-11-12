2019-11-12T11:33:23+03:00
Политика

Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"

Причастные к коррупции подрядчики были отстранены от реализации проекта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий РогозинГендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

"Роскосмос" не зафиксировал новых хищений при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина. Глава государства указал на отсутствие порядка в сфере реализации проекта, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел. Сайт kp.ru писал, что, по словам Владимира Путина, со стройки по-прежнему воруют "сотнями миллионов".

Рогозин же уверяет - причастные к хищениям подрядчики "Спецстроя" отстранены от работ. Сама компания расформирована.

"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет", - цитирует РИА Новости главу госкорпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу
Politico: США будут предоставлять помощь другим странам, где поддерживают религиозные меньшинства
Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван
Трамп планирует отложить введение пошлин на автомобили из стран ЕС
КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
В России предложили ввести паспортный контроль в интернете
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане
Эксперты вычислили самый фотографируемый город России
Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока
Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»