Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-12T11:25:07+03:00

Дмитрий Кулеба не стал называть сроки, но сказал, что если это произойдет через пять лет, то в Украине к такому сценарию готовы

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что в стране готовы к отмене антироссийских санкций. Даже если это произойдет через пять лет. Об этом Кулеба заявил интервью РБК-Украина. Он признал, что в стране понимают, такое может произойти, а потому готовы к любому сценарию. Но при этом вице-премьер сказал, что взамен Украина должна получить «необходимые результаты по Минскому соглашению».

- Если это все же произойдет — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам, - сообщил журналистам Дмитрий Кулеба.

В марте 2019 года Украина расширили список антироссийских санкций. Они касаются как граждан, так и российских компаний, введены пошлины и запрещен ввоз определенной группы товаров. В Кремле выразили сомнение в том, что Киев ввел санкции "в качестве ответа России" на встречные экономические ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU