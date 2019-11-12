Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Мысли о дальнейшем взаимодействии двух стран вызывают у главы "Роскосмоса" сильное ностальгическое чувство
Изменить размер текста:
Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был бы рад возобновлению сотрудничества России и Украины в космической отрасли.
По его словам, последний совместный пуск ракеты "Союз-ФГ" был встречен слезами на глазах специалистов из незалежной, а потому если политическая ситуация изменится, стороны будут полностью готовы вернуться к взаимодействию.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»