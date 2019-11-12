2019-11-12T11:22:51+03:00
Политика

Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу

Мысли о дальнейшем взаимодействии двух стран вызывают у главы "Роскосмоса" сильное ностальгическое чувство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был бы рад возобновлению сотрудничества России и Украины в космической отрасли.

По его словам, последний совместный пуск ракеты "Союз-ФГ" был встречен слезами на глазах специалистов из незалежной, а потому если политическая ситуация изменится, стороны будут полностью готовы вернуться к взаимодействию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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