Эрдоган заявил, что США не смогли решить проблему терроризма в Сирии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-12T11:45:02+03:00

Президент Турции намерен обсудить ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным после визита в Америку

Изменить размер текста: A A

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Во вторник 12 ноября Эрдоган отправляется на переговоры с Дональдом Трампом в США. Перед вылетом он пообщался с журналистами и сообщил, что Америка не смогла выполнить договоренности по Сирии. Речь идет о проблеме присутствия террористов. Это стало основной причиной начала спецоперации «Источник мира». При этом турецкий лидер сообщил, что несмотря на усилия ряда стран, проблема с террористами не решилась:

- Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций в отведенное время. Мы обсудим эту тему с Трампом, а после этого, вернувшись, проведем с Путиным телефонные переговоры, - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее он сообщал, что США пытаются укрыть в Сирии террористов. В понедельник 11 ноября Турция начала депортировать захваченных в ходе спецоперации террористов в страны, гражданами которых боевики являются.

Также президент Турции сообщил о возможном прекращении переговоров о вступлении в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU