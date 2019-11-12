2019-11-12T11:45:02+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что США не смогли решить проблему терроризма в Сирии

Президент Турции намерен обсудить ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным после визита в Америку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Турции 12 ноября встретится с Дональдом ТрампомПрезидент Турции 12 ноября встретится с Дональдом ТрампомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Во вторник 12 ноября Эрдоган отправляется на переговоры с Дональдом Трампом в США. Перед вылетом он пообщался с журналистами и сообщил, что Америка не смогла выполнить договоренности по Сирии. Речь идет о проблеме присутствия террористов. Это стало основной причиной начала спецоперации «Источник мира». При этом турецкий лидер сообщил, что несмотря на усилия ряда стран, проблема с террористами не решилась:

- Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций в отведенное время. Мы обсудим эту тему с Трампом, а после этого, вернувшись, проведем с Путиным телефонные переговоры, - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее он сообщал, что США пытаются укрыть в Сирии террористов. В понедельник 11 ноября Турция начала депортировать захваченных в ходе спецоперации террористов в страны, гражданами которых боевики являются.

Также президент Турции сообщил о возможном прекращении переговоров о вступлении в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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