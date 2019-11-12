В России могут сократить период использования шипованной резины

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-12T11:41:42+03:00

На сегодняшний день пользоваться зимними шинами можно 273 дня в году

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Специалисты «Автодора» предлагают сократить срок эксплуатации шипованной резины и ввести штрафы для тех, кто не будет соблюдать новые требования. Это необходимо для того, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия.

Специалисты отмечают, что больше всего дороги страдают именно в зимний период и на тех участках, где разрешена скорость более семидесяти километров в час. Чтобы исправить ситуацию, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней в Центральном регионе России (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).

За эксплуатацию зимней резины вне разрешенного периода эксперты предлагают ввести штрафы, сумма которых пока не называется.

Кроме того, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия предлагается установить ограничение скорости движения на уровне не более 70-80 километров в час на дорогах всех типов в зимний период, передает RT.

В «Автодоре» добавили, что на сегодняшний день из-за серьезного урона после зимней эксплуатации на ремонт дорог приходится выделать значительные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU