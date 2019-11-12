Качество ухода за пожилыми проконтролирует новая ассоциация

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-12T11:46:41+03:00

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Проверять качество услуг по уходу за пожилыми людьми будет новая организация, которая получит название Национальная ассоциация участников социального обслуживания (НАСО).

В состав ее учредителей войдут благотворительный фонд российского Красного Креста, пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты.

В Минтруде позитивно оценили идею и отметили, что необходимо делать ставку на развитие частного рынка по уходу за пенсионерами. По оценке Росстата, количество пенсионеров в России к 2030 году вырастет до 42 млн человек или 28,3% населения. Даже сейчас спрос на уход за пожилыми людьми удовлетворен лишь наполовину. Есть риск, что уже к 2025 году государственная система социальной и медико-социальной помощи перестанет справляться с большим количеством подопечных как финансово, так и организационно.

Спрос на патронажные услуги растет год от года. Если в 2017 году объем этого рынка составил 9 млрд рублей, а в 2018 году — уже 11 млрд рублей.

Создание ассоциации позволит услышать мнение всех сторон и сделать систему обслуживания действительно качественной.

— Даже президент рекомендовал отдавать социальные услуги, в том числе в сфере здравоохранения, на частный рынок. Ко мне сегодня поступает множество обращений в том числе по паллиативной помощи, решить которые без подобных организаций очень сложно, — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

ИСТОЧНИК KP.RU