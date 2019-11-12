2019-11-12T12:12:03+03:00
Происшествия

При взрыве в центре Дамаска погибли два человека

Жители сирийской столицы стали жертвами ракетного обстрела со стороны Израиля [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВВС Израиля нанесли удар по ДамаскуВВС Израиля нанесли удар по ДамаскуФото: REUTERS
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Два человека погибли и еще десять пострадали в результате взрыва у посольства Ливана в Дамаске. Израильская сторона выпустила сразу несколько ракет по жилым районам сирийской столицы. Перехватить удалось лишь одну из них, две другие достигли целей.

По факту инцидента начато расследование. Данные о погибших и пострадавших уточняются. В месте падения снарядов выбиты стекла в окнах зданий и повреждены десятки автомобилей, передает агентство SANA.

Согласно его данным, в одном из разрушенных зданий в квартале Мезза находился лидер радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури. Его сын был убит, а внучка ранена.

Сайт kp.ru писал, что ранее в ночь на вторник, 12 ноября, Израиль атаковал также сектор Газа. В результате ракетного обстрела был уничтожен старший командир "Исламского джихада" Баха Абу аль-Ата.

Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске.Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Атаке подверглись объекты в столице республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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